Fernando Armas sobre imitación a Gladys Tejeda:" Si la he ofendido le pido disculpas"

No es racista. El actor cómico Fernando Armas aseguró esta noche a Perú21 que al imitar a la atleta Gladys Tejeda no buscó ofenderla, y que su único propósito fue hacer "una celebración de su triunfo".

Armas aseguró que si tiene que disculparse lo haría ante Tejeda, si esta se ha sentido afectada por su imitación más no antes sus críticos

"Si yo me tengo que disculpar ante Gladys, ante ella me disculpo, pero no ante la sociedad doble moral que ni siquiera ve el programa e insulta y agrede (...)Si es que ella se ha ofendido yo le digo que quería trata de arrancar una sonrisa y si la he ofendido le pido disculpas", expresó.

LA CRÍTICA

Alerta Contra el Racismo, entidad del Ministerio de Cultura, reportó que el programa de Radio Exitosa caracterizó a la atleta peruana Gladys Tejeda “de forma grotesca y estereotipada”, por lo que pidió que se emita unas “disculpas públicas” a la deportista.



“En su interacción (del personaje) con los conductores del programa, se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen (de Gladys Tejeda), su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos”, señala el comunicado de la entidad.

El hecho ocurrió el pasado 31 de julio en el programa Los exitosos del humor. El cómico Fernando Armas representó al personaje de “Gladys 'Correcaminos' Tejeda”.

“Desde Alerta Contra el Racismo reafirmamos que, sin importar la intención, las prácticas en las que el humor es un pretexto para burlarse de las características físicas de una persona y su pertenencia a determinado grupo étnico-cultural resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”, señaló la entidad.

“Dichas prácticas contravienen los principios que rigen la Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión, que dispone que la prestación de los servicios de radiodifusión debe realizarse en el marco de los principios de defensa de la persona humana y respeto por su dignidad”, agregó.

Alerta Contra el Racismo rechazó esas prácticas y exhortó a los responsables a emitir disculpas públicas a Gladys Tejeda, así como “adoptar medidas que garanticen contenidos respetuosos del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas”.

Gladys Tejeda obtuvo la medalla de oro en la maratón de Lima 2019. Ella cruzó la meta de 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 55 segundos, lo que representó un récord.