Cada 30 agosto los jóvenes scouts apoyan a la Policía de Tránsito. Los niños y jóvenes del Movimiento Scout dirigen desde las primeras horas de hoy, martes 30 de agosto, el tránsito vehicular en las principales calles y avenidas de Lima y el Callao, en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía nacional del Perú (PNP).

A las 7:30 am., alrededor de 15 jóvenes llegaron a uno de los punto principales que es la plaza Grau, en el Cercado de Lima, donde realizaron su labor con apoyo de personal de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

“Estoy dirigiendo el tránsito. Me inscrito hace seis años en el Movimiento Scout y el tránsito me he inscrito hace unas semanas. Me siento muy feliz de ayudar a la comunidad”, dijo la scout Gracia Sánchez

Alex Guerra Casana, jefe Scout Nacional, dijo que los más de 200 scouts que dirigen hoy , Día de Santa Rosa de Lima, el tránsito fueron debidamente capacitados por efectivos de la Policía Nacional, en sesiones teóricas y prácticas, realizadas durante dos fines de semana, después de lo cual fueron evaluados y seleccionados para realizar esta tarea.

Las acciones en las diferentes intersecciones de mayor afluencia de tránsito en la ciudad capital y distritos han contado con el apoyo del coronel PNP Iván Pimentel Laguna, jefe de la División de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, quien, junto a sus efectivos, acompañará durante esta tarea a los jóvenes scouts.

Después de dos años debido a la pandemia del COVID-19, los miembros juveniles scouts, a partir de los 11 años volvieron a las calles para dirigir el tránsito con mucho entusiasmo.

Es importante señalar que se cuenta con el respaldo a nivel nacional, para que los scouts puedan realizar esta labor en todo el país por el Día de Santa Rosa de Lima.

Los scouts se encontrarán en diferentes intersecciones de Lima Metropolitana, por lo cual se hace un llamado a los conductores y peatones, a respetar las indicaciones que se darán en esta tradicional actividad.

