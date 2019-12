Más detalles del cuádruple crimen en El Agustino ocurrido la madrugada del último domingo se dieron a conocer tras las pesquisas policiales y la confesión del asesino Juan Huaripata Rosales.

El único sobreviviente de este ataque fue un menor de 9 años, segundo hijo de la víctima Jesica Tejeda, quien se abalanzó contra el feminicida para evitar que siga acuchillando a su madre, y resultó herido.

Tras su recuperación, el segundo hijo de Tejeda, señaló a la Fiscalía que el asesino le exigía la clave de su celular a su madre mientras agonizaba producto de las 80 cuchilladas que recibió.

TRATÓ DE VICTIMIZARSE

En su confesión, Huaripata trató de victimizarse, indicando que atacó a la madre de sus hijos luego que ella lanzó a uno contra la cama y que eso le habría causado la muerte.

“Ella tiró a mi hijo en la cama, observando en ese momento que mi bebé no reaccionaba ni lloraba, optando por salir a la sala y agarré un cuchillo, retornando al cuarto donde estaba ella, indicándome nuevamente: ‘mátame porque quiero irme con mi hijo’. En ese momento, nuevamente levanto a mi hijo y me dijo que ya estaba muerto, en ese lapso me nublé y cogí el cuchillo y me abalancé hacia ella y continuamente le hinqué e infligí bastantes cortes”, señaló Juan Huaripata, según el parte policial mostrado por Latina.

Juan Huaripata se encuentra en la carceleta del Poder Judicial y en las próximas horas sería recluido en una penal para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra para ser investigado por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y parricidio.

Testimonio crimen en El Agustino (27/12/2019)