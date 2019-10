Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron el martes el cuerpo sin vida de Isabel Huapaya Espichán en el interior de su vivienda, ubicada en el centro poblado de Pueblo Nuevo de Conta Roma, en Cañete.

La víctima fue reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre, hace más de 20 días, y días antes de ser asesinada, presuntamente por su pareja Segundo Zuloeta Montoya, utilizaba sus redes sociales para mostrar su descontento sobre su relación, de la cual ya estaba cansada.

“Quien no es para ti no lo será nunca, así que no te aferres a nadie. Ya vendrán más amigos, más amores, más personas. Nunca mendigues amor a quien no tiene tiempo para ti”, publicó el 2 de octubre en su cuenta de Facebook, evidenciando que su relación no iba por buen camino, tal como le contó a su padre cuando lo vio por última vez el 6 de octubre, un día antes de desaparecer.

“Nunca se sabe cuándo es el último abrazo, el último beso, el último día. Por eso hay que hacer siempre lo que nos hace felices”, se puede leer en otra publicación de ese mismo día.

“No te aferres a un amor que duele más de lo que vale", publicó también el 3 de octubre en su red social.

En busca del asesino

Según peritos, el cadáver de la mujer llevaba más de 10 días enterrada en el patio de su casa, envuelta en una bolsa de plástico y debajo de la casa de un perro.

Alertados por vecinos, efectivos policiales llegaron hasta Cañete e intentaron capturar a la pareja de la víctima; sin embargo, logró escapar.