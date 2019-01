Este es el cruel y frío testimonio del asesino de Ingrid Arizaga [VIDEO]

"Quería volver a estar junto con ella, me empezó a hablar mal, me ofusqué, ella se ofuscó e hice lo que hice, un acto negativo". Ese es el cruel e indignante testimonio de Gino Villegas Arévalo, el asesino de Ingrid Arizaga Bandin.

Capturado luego de cometer el cruel asesinato contra su ex pareja, a quien mató a disparos en el mercado Santa Rosa, Villegas Arévalo brindó su testimonio ante la Policía Nacional.

"Salí de mi trabajo, me puse mi saco y salí para el mercado Santa Rosa. Me encontré con ella en el puesto. Le digo: 'Ingrid, qué pasa por qué no me contestas el celular. Ella me responde: 'Es que estoy trabajando', 'Pero si estarías trabajando no estarías en WhatsApp'".

"Si hay otra persona dímelo. Ella me decía que no hay, entonces le digo: 'Ingrid somos grandes, somos adultos si no me quieres dímelo no me engañes por tratar de agarrarme de tonto'", explicó el feminicida.

Conocidos de Ingrid Arizaga Bandin indicaron que ella ya no mantenía una relación sentimental con Gino Villegas Arévalo, padre de sus cuatro hijos. Los maltratos y otras razones habían ocasionado que ella opte por separarse definivamente.

"Posiblemente los celos me llevaron a hacerlo. Le hablé, le dije 'Ingrid vamos a arreglar la situación por el bien de los bebés'. Me dice: 'Anda vete que estoy trabajando, me van a botar del trabajo'. Me descontrolé, saqué mi arma y le disparé", continuó el asesino.

La madre de cuatro niños murió al instante, víctima de tres disparos.

Villegas Arévalo contó que le molestaba que ella use la aplicación móvil WhatsApp. "Yo trataba de comunicarme con ella y paraba en WhatsApp. Entonces yo le digo 'Con quién paras en WhatsApp y me dice mi amiga'".

Según los exámenes psicológicos realizados al asesino, se trata de una persona impulsiva, agresiva, intolerante y con baja autoestima. Siempre en busca de sometimiento sobre otras personas más indefensas. Además, su personalidad tiene rasgos histriónicos, narcisista y disocial, pero es consciente de sus actos y la realidad, informó Panamericana.