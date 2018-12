Feminicidio en Asia: Este es el testimonio del asesino confeso de la joven madre [VIDEO]

Eugenio Quiroz Campos, asesino confeso de su ex pareja Estefanny Torres Miller, dio a conocer los macabros pormenores del homicidio de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en Asia (Cañete).

Ante las autoridades, el hombre reveló que ambos habían quedado en reunirse el 25 de diciembre. “Me mentó la madre. No me gustó que me mentara la madre. Agarré, me levanté, me fui a la cocina molesto, bien molesto. Ella se levantó, agarró su celular, se puso a chatear. Pensó que la iba abrazar y la degollé”, señaló.

A manera de justificar su terrible accionar, el sujeto sostuvo que un insulto desencadenó su brutal furia contra Torres Miller, quien deja en orfandad a un pequeño de dos años.

Al ser consultado sobre los presuntos videos íntimos con los que habría chantajeado a la joven, el acusado negó la versión y aseveró que "no existen”.

Sin embargo, la familia de Torres Miller sostiene una versión completamente diferente de los hechos, pues aseguran que la joven se reunió con Quiroz Campos con la intención de ponerle un freno a las amenazas.