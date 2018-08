Desde ahora, los violadores y feminicidas no tendrán beneficios penitenciarios, así confiesen su crimen o intenten acogerse a la confesión sin cer a , gracias a un decreto legislativo publicado el martes en el diario El Peruano y que rige desde este miércoles.

El decreto legislativo 1382 elimina los beneficios penitenciarios para los feminicidas y violadores sexuales.

El abogado penalista James Rodríguez, presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, dijo que anteriormente, cuando a un feminicida se le encontraba en flagrancia, con el cuerpo inerte de la víctima a su lado y en posesión de un arma blanca, se acogía a los beneficios de la confesión sincera.

“Existía la sensación de impunidad o que no se le aplicaba la pena que le correspondía, porque la rebajaban hasta 1/6, de acuerdo con la legislación penal anterior, pero ahora ya no. (…) Una persona que quiera acogerse a este beneficio ya no podrá, porque no existe más el beneficio penitenciario”, comentó el letrado.

“Ahora se le aplicará el principio jurídico de ‘La ley es la ley y la ley es dura, pero igual para todos’. Si le corresponde la cadena perpetua, se le aplica la cadena perpetua, si le corresponde entre 30 y 35 años, se le va a aplicar desde ahora, con este decreto, los 30 o 35 años. Ninguna clase de beneficios para estos agresores sexuales”, agregó.