Nada como un tranquilo paseo por la ciudad para celebrar el 487° aniversario de la fundación de Lima. También puedes disfrutar de las más de 60 actividades culturales que la Municipalidad de Lima ha programado y que incluyen recorridos turísticos, campañas sociales y de salud, y eventos para celebrar la belleza de la capital como el III Concurso de Fotografía.

Si quieres participar y con el fin de experimentar con los distintos escenarios que tiene Lima, la única ciudad capital con salida el mar, te proponemos sacarle provecho a las tres cámaras insignia del Xiaomi 11T:

- Una cámara principal de alta resolución de 108MP. La notable fuerza del hardware y el ajuste de algoritmos profesionales le brindan una resolución de imagen y una textura asombrosas tanto en entornos claros como oscuros.

- Una cámara ultra gran angular de 120° que se combina con el modo nocturno. Esto permite capturar fácilmente escenas nocturnas expansivas.

- Sensor telemacro para explorar un mundo en miniatura asombroso. El enfoque automático de 3-7 cm revela maravillas visuales microscópicas.

Además, Leo Delgado, creador de Tecnología para Mí, nos brinda algunas recomendaciones tomando en cuenta distintos escenarios y momentos del día:

Atardeceres

El verano es la estación ideal para pasar más tiempo al aire libre en Lima, sobre todo, por la tardes cuando se acerca el ‘sunset’. Solo en Miraflores hay 5 kilómetros de malecón para pasear a tus anchas. Para capturar este esperado momento de la tarde, el youtuber recomienda activar la Inteligencia Artificial de la Cámara (IA). El Xiaomi 11T destaca por esta característica ya que con su algoritmo avanzado y cámaras profesionales permiten obtener imágenes de gran calidad.

Segundo, haz un zoom suave al sol que te ayude a encuadrar bien sin que se pixelee. Ahora bloquea la exposición y el enfoque manteniendo un dedo presionado sobre tu pantalla. Luego, baja el ícono del sol lo más posible hasta subexponer la escena y capturar el atardecer de manera súper nítida.

Puro movimiento

Lima es otra de noche y la vida no para. ¿No te gustaría obtener ese efecto barrido para darle más dinamismo a tu imagen y captar el tráfico limeño o las personas que transitan a diario por una avenida muy frecuentada como la Javier Prado? Para ello, activa la función PRO y reduce el tiempo de exposición y aumenta el ISO para que tu sensor se vuelva más sensible a la luz. Por último, asegúrate de que el enfoque esté en infinito y no en modo automático y así te aseguras de que todo salga nítido. Utiliza la regla de los tercios para ubicarte y tratar de moverte a la misma velocidad del sujeto, logrando ese efecto barrido de full movimiento.

Velocidad rápida

El llamado efecto hyperlapse se obtiene muy fácilmente. Ve a la función de la cámara y selecciona la opción ‘time lapse’. Luego, escoge la duración o la velocidad que quieres dependiendo de lo que estás grabando y por último la resolución. El experto recomienda la mayor que te ofrezca el dispositivo. Ahora, deberás grabar lo más estable que puedas y listo. “Una vez finalizado podrás ver inmediatamente el resultado y te darás cuenta que está muy bien optimizado y estabilizado”, agrega.

Puedes hacer cualquier tipo de movimiento: circular o paneo y aprovechar las locaciones más icónicas de Lima para sacarle provecho. Por ejemplo, el faro del malecón de Miraflores, la escultura del Parque del Amor, el Parque de las Aguas o la tradicional ermita al lado del Puente de los Suspiros en Barranco.

Adicionalmente, podrás utilizar aplicaciones como Lightroom para editar tus fotos como todo un profesional y darles un tono único y definido. Recuerda que al comprar el Xiaomi 11T, podrás disfrutar de una membresía gratuita de Google One con 100 GB de almacenamiento en la nube sin costo por un período de 12 meses. Así podrás guardar todas tus fotos de verano sin tener que borrar ninguna.