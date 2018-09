José Luis Romero no tiene límites para lograr lo que se propone en la vida. A sus 60 años, se graduó de Ingeniero Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y lo hizo en primer puesto.

“Más que aconsejar (a quienes podrían verme como ejemplo), quiero retarlos a que no me vean como algo anormal o fenomenal, sino como una persona igual a ellos, que por tomar una pequeña decisión logró algo grande, y para hacer esto no hay edad”, señaló al portal de la UPC.

¿Pero qué motivo ese gran paso en su vida? Romero afirmó que "llegar a cumplir una meta, aunque tarde" fue una gran razón para el camino que emprendió.

Transcurrieron 35 años, para que Romero retornara a las aulas universitarias. Fue así que a los 56 años ingresó a Ingenería Civil en un programa de personas que trabajan.

A su regreso todo había cambiado. Pero gracias al apoyo de sus jóvenes compañeros, todo se hizo más fácil, sobre todo para entender el mundo digital donde debía moverse.

“Al principio fue un poco chocante, pero con el correr del tiempo el trato y la amistad fueron surgiendo, por lo que no sé si ellos se hicieron viejos conmigo o yo me hice joven con ellos. Finalmente, creo que sucedió más lo segundo”, precisó.

No se conformó, quiso ser el mejor de su clase y lo logró.

Al volver a la universidad en 2014, su única meta era ser profesional ya que por la edad "no tendría cabida laboral". Sin embargo, el panorama hoy es distinto ya que tiene como propósito consolidar una pequeña empresa de construcción.

Su padre falleció dos meses antes de su graduación, pero José Luis Romero dijo haberse sentido acompañado por su presencia espiritual.

Además agradeció a su esposa Marisa, quien lo impulsó a la "pequeña decisión" de volver a estudiar y disfrutar de este gran logro.