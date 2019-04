Federico Danton, el engreído de Alan García [VIDEO]

Federico Danton García Cheesman nació en febrero de 2005 producto de la relación que mantuvo el fallecido ex presidente Alan García , quien por entonces se encontraba separado de su esposa Pilar Nores, con la economista Roxanne Cheesman.

Desde el primer momento y tal como lo mencionó el propio ex presidente García, el pequeño Federico contó con todo el apoyo y presencia de su padre, quien estaba próximo a ganar las elecciones presidenciales y ocupar el cargo de Presidente del Perú para el periodo 2006 - 2011.

Con pocas apariciones frente a las cámaras, la vida del pequeño trascendió entre las labores institucionales de su padre y la familia, que el propio ex presidente admitió no ser completamente ajena a la Nación, en uno de sus tantos mensajes: "Quiero decirle al país que el Presidente no tiene vida personal, que el presidente no tiene vida privada, porque personifica a la Nación y los peruanos deben saber todo lo que atañe a todos los aspectos de su vida".

"Ese niño, como corresponde al deber, está reconocido desde el momento de su nacimiento, es un niño que ha sido asistido desde el primer día de su existencia y tiene todos sus derechos y todos mis derechos", precisó García, ante los periodistas.

"Voy a garantizarle como padre, una relación afectiva que un padre tiene con su hijo. Garantizaré su educación y todo en lo que pueda asistirlo. Es un niño lindo y muy bello y lo protegeré mientras viva", agregó.

Sin embargo, el cargo de presidente no mitigó los deberes y el cariño de Alan García padre para con sus hijos en el ámbito personal. El propio ex presidente reveló en una entrevista que mantenía una relación especial con el último de sus hijos, puesto que para él su tiempo lo avizoraba corto.

"EL CARIÑO NUNCA ES SUFICIENTE"



Fue la respuesta que Alan García le dio a su madre, quien consideraba que el cariño físico que este le daba a sus hijos era excesivo. Del padre admirado pero un tanto severo, Alan aprendió que no quería lo mismo para sus hijos, y por tal motivo, prefirió demostrar el amor que le tenía a Federico cada vez que fuera posible.

"Yo hubiera querido tener un papá como yo soy con ustedes, que me besuquee todo el día, que me jale a la cama, que exija que uno tiene que dormir con él por noche. ¿Quien va a dormir con papá hoy día? y ellos a coro: Nadie", recordó con cariño el ex presidente en una entrevista para ATV.

Pero Federico Dantón fue su pequeño, su engreído, su bromista que le contestaba con alguna picardía y le robaba una sonrisa, al que le permitía estar despierto hasta tarde los días que no tenía que ir al colegio y no lo despertaba temprano a la mañana siguiente, en Palacio de Gobierno.

Ahora, ya convertido en un joven de 14 años, Federico Danton parece no olvidar a su padre y las vivencias que tuvo con él. Es un joven que ha sabido reconocer la trayectoria política de Alan García y reconoce que en esta existen aliados y enemigos.

Tras la muerte del ex presidente, Roxanne Cheesman cambió su foto de perfil, recordando la relación entre Alan García y Danton.