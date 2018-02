Surge una nueva acusación de acoso sexual contra Palmer Sánchez, entrenador de la Federación Peruana de Karate, quien fue denunciado hace algunos días por su ex alumna Andry Calderón.

De acuerdo a la primera imputación, el profesor de karate se aprovechó de su cargo y de la carencia de una figura paterna de su estudiante para acosarla en varias oportunidades.

En esta segunda denuncia, otra ex alumna, a quien Sánchez le enseñó, se armó de valor y reveló que pasó por una gran cantidad de momentos incómodos, debido a las actitudes de quien fue su mentor.

“Una vez nos pidieron que nos tomáramos una foto en grupo y él (Palmer Sánchez) estaba a mi costado. Sentí que su mano estaba entre mi cadera y nalga, me dio mucho asco. Nunca lo enfrenté, tenía miedo de que me retire del equipo o la selección”, resaltó la joven a América Noticias.

La deportista precisó que su ex profesor solía invitarlas a salir a ella y sus compañeras. Además, indicó que las miraba de forma obscena durante los ejercicios de estiramientos.

“Empezó a invitarme al cine y eso no me gustaba. No era normal que un entrenador mayor esté invitando a sus alumnas al cine o a salir. Por tratar de salir sin que se moleste, le decía salgamos en grupo, pero me decía que quería salir conmigo. Fueron en tres oportunidades que me dijo eso, hasta en el Facebook pero no le conteste [...] Mis compañeras también estaban incómodas. Me contaron que también las invitaban al cine, a salir a almorzar”, manifestó.