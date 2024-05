Con apenas dos semanas de debate, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por Wilson Soto (Acción Popular), aprobó un dictamen que dispone que las farmacias y boticas privadas tengan, de forma obligatoria, un 30% de stock de medicamentos genéricos, así como que estén prohibidas de ofertar víveres y realizar consultas médicas.

Dicha propuesta, que modifica la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, fue derivada el martes 30 de abril a la Junta de Portavoces del Parlamento, donde los representantes de las bancadas exoneraron su paso por la Comisión de Salud y la colocaron en agenda del Pleno del Congreso —que sesiona hoy—, para que sea debatida y votada por los congresistas.

Dictamen se encuentra en agenda para debate y votación en el pleno del Congreso. (Foto: Perú21).

Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), y Aly Carlos Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes (Anacab), elevaron su voz de protesta por las disposiciones del dictamen y la forma cómo fue aprobada y agendada para la votación final.

AL CABALLAZO

Jiménez denunció la rapidez con la que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen, elaborado con los proyectos de ley 6273, 7176, 7211, 7254, 7307 y 7457, de autoría de congresistas de Fuerza Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático - Juntos por el Perú y No Agrupados.

“La Comisión de Defensa del Consumidor no es más importante que la Comisión de Salud, por cuyas manos pasan las leyes que deciden la salud de todos los peruanos. Han tenido que citar a todos los actores: Cenares, Digemid, la Academia, Aspefar, colegios Médico y Farmaceútico, nada de eso ha ocurrido”, detalló.

“ES UN ENGAÑO”

Con este dictamen, advirtió, el Gobierno busca trasladarle a los privados su responsabilidad de tener en las farmacias de sus hospitales públicos stock suficiente de medicamentos genéricos

“Ese 30% de stock obligatorio es dañino, leonino, imposible de cumplir, hemos pedido reiteradamente al Minsa que nos alcance el sustento técnico del 30%, hasta ahora no lo tenemos, lo que nos hace ver que lo están haciendo (con un fin) político y no se puede hacer política con la salud pública. Están engañando a la población, cargando la responsabilidad del Estado a las farmacias privadas. Del listado de 434 medicamentos genéricos, 23 no tienen registros y 33 solo se venden al Estado. Los están engañando y a nosotros nos tratan como ignorantes”, declaró Jiménez a Perú21TV.

El vocero de Anacab alertó que dicho dictamen hará que quiebren 24 mil farmacias y boticas independientes, afectando a 100 mil empleos directos y 500 mil indirectos. ”Es un despropósito esta política de Estado, tanto del Minsa como del Congreso. Le recomendé al congresista Soto que, en vez de proponer leyes populistas, fiscalice al Minsa, que recibe S/13 mil millones para atender la salud de los peruanos y abastecer de medicamentos al país”, concluyó.

