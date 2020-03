Cinco familias provenientes de Pasco realizaron un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa), en Jesús María, para exigir la atención urgente de sus hijos, quienes están enfermos al tener plomo en la sangre debido a la contaminación minera que sufren en su ciudad natal.

Los padres de familia solicitan, desde hace más de 20 días, apoyo para un grupo de niños y jóvenes que tienen plomo en la sangre, según informó Canal N. Esta tarde, algunos de los manifestantes se echaron en plena avenida Salaverry en señal de protesta y obstaculizaron el tránsito vehicular. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen en el lugar.

El congresista electo Luis Carlos Simeón Hurtado, de Acción Popular, acompañó a los protestantes a la sede del Minsa e indicó que, hasta la fecha, no se concreta el viaje a Argentina para que los menores sean atendidos por médicos especialistas. Señaló que serían tres mil familias contaminadas que necesitan un tratamiento.

“Hasta ahora no hay documento que se haya expedido (sobre un presunto viaje en abril). Por otro lado, hace años ocurrió de la misma manera y las familias ya no confían, porque no hay documento en el cual autoriza la salida para el tratamiento médico. Las cinco familias están pidiendo el tratamiento que no puede esperar. No pueden decir [los funcionarios] que se van de Semana Santa porque se tiene que tratar este tema”, señaló para Canal N.

Simeón Hurtado indicó que el caso estaba siendo coordinado con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, pero hasta el momento no se concreta una acción. “La ministra se ha comprometido a derivar a las cinco familias a hacer los trámites y otorgarles viviendas, pero no se ha cumplido. Ellos quieren que los menores sean derivados a Argentina”, indicó.

Canal N indicó que el doctor Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, explicó que los trámites para el viaje de los menores afectados se están realizando.

