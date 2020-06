Este sábado se informó sobre el fallecimiento del reconocido chef peruano-japonés Ciro Watanabe en su vivienda de Lima y rápidamente las muestras de cariño de los allegados al mundo de la gastronomía se multiplicaron .

Horas después la familia del cocinero de 39 años compartió un comunicado en el que explican que el deceso ocurrió como consecuencia de “una enfermedad crónica”.

El documento, además, reconoce la labor de Watanabe en el desarrollo de la cocina fusión y su aporte en la cocina en Chile donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

“Fue condecorado en repetidas oportunidades en Chile y el mundo por su contribución al desarrollo de la gastronomía Nikkei y sus aportes a la gastronomía chilena."

Finalmente, la familia informó que el funeral del destacado chef se desarrollará de manera privada.

Comunicado de la familia de Familia de Ciro Watanabe. (Foto: Twitter)

La noticia de la muerte de Watanabe fue confirmada por el cronista gastronómico chileno Daniel Greve, quien en su cuenta oficial de Instagram le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Y TE FUISTE, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise (y te quiero, cabrón) y que no me guardé nada. Ni los tirones de oreja que te mandaba por interno”, escribió Greve.

