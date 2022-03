El taxista Nelson Fernández sufrió el robo de su vehículo tras realizar una carrera a un falso pasajero. Ahora presenta secuelas debido a los fuertes golpes que recibió durante el atraco.

“Mi vista está como unas calendillas. No puedo ver bien, estoy borroso. Me siento mal, a veces hay ratos que pierdo el conocimiento, a veces hasta me olvido de las cosas. Me estoy olvidando”, detalló a América Noticias.

De acuerdo al matinal, el delincuente abordó el taxi en Plaza Norte, mientras que su cómplice lo esperaba en su supuesto destino, por el paradero Coca Cola.

Falsos pasajeros golpean y roban a taxista https://www.americatv.com.pe/

“El delincuente que me tomó la carrera me dice: ‘voltea a la izquierda’. Yo ni bien doblo a la izquierda, el otro delincuente que estaba esperándome viene en carrera y me abre la puerta. Mientras el de atrás me agarra del cuello y dice: ‘bájate, bájate o te mato’”, contó el agraviado.

Los malhechores golpearon a Fernández con la cacha de la pistola y se llevaron su auto Yaris color rojo de placa BCT-576 del 2017.

Según el citado medio, Nelson corrió detrás de su vehículo y cuando estaba por alcanzarlo, debido a que los ladrones se detuvieron por el tráfico, un patrullero apareció y lo ayudó.

Pese a la persecución, su taxi no pudo ser recuperado. Ahora Nelson no puede caminar, además pide ayuda para recuperar su unidad debido a que aún lo está pagando y era el único sustento de su familia.

