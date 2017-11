Falsa mendiga que cargaba a niña en brazos fue detenida [VIDEO]

Una mujer que llevaba en brazos a una menor de edad y pedía dinero en una calle del Centro de Lima fue detenida por la Policía luego de que un seguimiento confirmara que se trataba de una falsa mendiga.

La mujer fue identificada como Elsa Molina Román. Como se puede ver en imágenes registradas por la Policía, ella se sentaba en calles del Centro de Lima y con su hija en brazos, pedía dinero señalando que la menor sufría de epilepsia.

Posteriormente se comprobó que ni ella ni la menor sufría mal alguno. Es más, se les observa caminando y comiendo anticuchos con el dinero recaudado a costa de su mentira.

La Policía intervino a la mujer entre las cuadras Alfonso Ugarte y Quilca mientras se realizaba la procesión del Señor de los Milagros. Ya en la comisaría, la estafadora aceptó sus cargos.

Falsa mendiga

"Así no más no vengo a la procesión, así no más... por necesidad he venido porque no tengo trabajo, no te dan trabajo así no más... ", dijo la mujer, quien en un día recolectó más de 300 soles.

Ella quedó detenida, mientras que la menor de 12 años se encuentra a cargo de la Fiscalía de Familia.