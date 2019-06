TESTIMONIO DE UNA VÍCTIMA QUE SOBREVIÓ: ‘La herida queda para siempre’

María Fernández era acosada por su compañero de trabajo, Roberto Pazos. Él la apuñaló en su oficina. Este es el testimonio de una sobreviviente: “Las heridas quedan para siempre. Tuve una relación de tres meses con él y yo le terminé. Desde ese momento empezó a acosarme en el trabajo. Él se sentaba a mi lado. ‘Hablemos’, me repetía a cada momento en la oficina. Me presionaba con su dedo en mi hombro o en la espalda y lo hacía tan fuerte que me dolía. Me llamaba por el anexo todo el día. No me dejaba atender a los clientes. A la salida del trabajo me seguía. Otras veces, se subía al bus que me llevaba a mi casa. Yo lloraba de impotencia. Sentí que había perdido mi libertad. Ya no podía dormir. Mis pensamientos eran terribles porque no sabía si mañana iba a llegar o no a casa o si me iban a matar. El día que me atacó pensé que me iba a morir. Aún recuerdo su cara de odio. Él quería cortarme el cuello. Forcejeé con él más de cinco minutos. Me hizo cortes en la rodilla, en el muslo. Yo gritaba pidiendo ayuda y nadie me escuchaba. Sentía que perdía fuerzas y no sé cómo resistí y seguí luchando. Sentí que me clavó el cuchillo en el abdomen y que lo movía para introducirlo más. Me saqué el cuchillo, me levanté y corrí. Todo lo veía negro. Estoy asistiendo a tratamiento sicológico y siquiátrico. Tomo pastillas todos los días para dormir. Ahora sé que una mujer nunca debe callar. No sientan vergüenza, denuncien. Solo así salvarán su vida”.