Eyvi Ágreda Marchena fue rociada con gasolina y prendida con fuego el pasado 24 de abril. Su agresor confeso es Carlos Hualpa Vacas , quien mañana será recluido en el Penal Ancón I tras habérsele dictado 9 meses de prisión preventiva.

Hoy, la joven de 22 años, y natural de Jaén, se encuentra internada en el Hospital Almenara donde intenta recuperarse tras el salvaje ataque del que fue víctima por no corresponder amorosamente al sujeto en cuestión.

Un amigo de la muchacha ofreció su testimonio para Reporte Semanal, y corroboró que Hualpa Vacas no soportó el desplante.

“La ira, el rencor que él tenía es que ella lo rechaza”, indicó el joven a Latina.

“Ella no quería estar con él (Hualpa Vacas), ella no quería tener pareja, yo siempre le preguntaba si estaba sola, si estaba con alguien y ella me decía: 'no, amigo, tú sabes que yo sola, por eso salgo contigo'", agregó conmovido.

Incluso contó que Ágreda Marchena solo deseaba tener relaciones amicales, y por ello iban a divertirse el fin de semana.

"Este sábado antes que pase este suceso, íbamos a salir”, precisó.