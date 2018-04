Mario Arribas Chimpen, abogado de Carlos Javier Hualpa Vacas —el presunto agresor de Eyvi Ágreda —, señaló que necesita conversar con su patrocinado para establecer la estrategia de su defensa.

El letrado llegó esta mañana hasta la Depincri de Miraflores, donde permanece detenido Hualpa Vacas, para conversar con su defendido, pues explicó que la noche del miércoles solo pudo hablar con él por unos minutos.

“Yo mismo tengo interrogantes (…) (Cuando hablé con él) le dije: ¿eres culpable? No, me dijo. ¿Cómo te has hecho eso? (la quemadura) Estaba en mi casa, con agua hervida. Ok, perfecto. ¿Qué es la chica de ti? No es mi enamorada, no es mi conviviente, ni mi pareja, solo es una compañera de trabajo”, dijo en declaraciones a América TV.

Arribas Chimpen manifestó que aún no ha podido ver las imágenes en las que se observa al acusado corriendo cerca de donde ocurrió el ataque. “Yo no las he visto, voy a pedirlas. Obviamente todo eso es materia de investigación”, precisó.

Asimismo indicó: “Si yo veo que este hombre es culpable, entonces yo lo acojo a los beneficios premiales que el Estado le da, que son atenuancias, por debajo del mínimo de la pena. Lo que yo debo buscar es que él lleve menos pena”.

El abogado de Hualpa Vargas también contó cómo será el proceso del interrogatorio a su defendido. “Se le toma la manifestación delante de la defensa técnica, que está a mi cargo, del representante del Ministerio Público y del instructor. Esa manifestación es firmada por todos nosotros y se hace el informe correspondiente. Se le pone a disposición de Fiscalía para que evalúe su situación jurídica”, explicó.