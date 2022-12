Un iracundo sujeto reaccionó con violencia luego que un padre de familia que pasaba cerca de él le pidiera tener cuidado con el perro pitbull que paseaba, pues el can no traía bozal. Al irresponsable no le importó que el hombre tuviera a su hija en brazos y comenzó a seguirlo con un cuchillo.

“Me decía que ‘te voy agarrar, te voy atrapar’ y palabras soeces”, relató el agraviado, Víctor Muñoz a América Noticias.

Gracias a las cámaras de seguridad del distrito de Comas, la Policía pudo identificar al agresor que vestía short celeste y polo amarillo. Además, se aprecia claramente el arma blanca con el que pretendía atacar al padre que sostenía a su pequeña.

TROME | Comas: Colombiano persigue con cuchillo a vecino, que cargaba niña (América Noticias)

Se trata de Julián Andrés Martínez Carvajal, de nacionalidad colombiana, él es residente en nuestro país y tras el ataque se encuentra detenido en la Depincri Comas tras ser denunciado por tentativa de homicidio.

Los vecinos de Martínez decidieron no permitir que esta persona viva más en su condominio. Han solicitado a la propietaria del departamento que retire de inmediato a su inquilino.

