Extorsionan a la MML con S/ 100,000 por obras de la autopista Ramiro Prialé

El fin de semana, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló delante del ministro del Interior, Juan José Santivañez, y otras autoridades que la ola de extorsiones que azota al país alcanzó a la municipalidad metropolitana.

MIRA: Rafael López Aliaga distinguirá al presidente electo de Venezuela Edmundo González

"No es normal que estén poniendo granadas a la gente. No es normal, por ejemplo que, en la Ramiro Prialé nos estén amenazando a nosotros, a la Municipalidad de Lima, de volarnos la maquinaria si no les pagamos 100 mil soles. Ayer, señor ministro, en nuestra cara, sabiendo que el ejército peruano está trabajando amenazan con volar la maquinaria", declaró el burgoamestre el último 24 de enero.

Perú21 solicitó información sobre el tema a la oficina de comunicaciones del municipio, pero no hubo respuesta. Quien sí hablo respecto a la grave denuncia revelada por López Aliaga fue Luis Villanueva, secretario general de la Federacion de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

"Las obras que se hacen con presupuesto público, a través de ministerios, gobiernos regionales, municipios y también las empresas privadas, están amenazadas por las bandas criminales, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Estos delincuentes amenazan a diestra y siniestra, han perdido el respeto a la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial", explicó Villanueva a este Diario.

"Obras emblemáticas, por ejemplo, la Nueva Rinconada del Sur, y la obra a cargo de Qosqo Shipping, en el muelle de Chancay, y la que señaló el alcalde (Ramiro Prialé), están lamentablemente controladas por delincuentes... Estos delincuentes no respetan a nadie, extorsionan a alcaldes. Imagínense si al alcalde de Lima lo amenazan, qué será de los alcaldes distritales o provinciales del interior del país", agregó el dirigente.

MIRA: Gremios proponen medidas contra la inseguridad y la informalidad

En esa línea, Luis Villanueva advirtió que Augusto Ramos Dolmos, un "seudodirigente de un sindicato de trabajadores de construcción civil", según lo calificó, busca acercarse a López Aliaga en actividades públicas.

"Lo que me preocupa a mí es que he podido ver en reuniones del alcalde a un connotado delincuente que funge de dirigente sindical y que tiene una federación de fachada, me refiero a Augusto Ramos Dolmos; la Policía sabe quién es ese señor y el alcalde debe saber, no sé por qué las personas cercanas a él lo dejan participar en reuniones públicas", alertó Villanueva.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.



VIDEO RECOMENDADO