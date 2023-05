Los extorsionadores siguen siendo un mal para la sociedad, uno que viene acrecentándose en las últimas fechas. Esta vez, en Puente Piedra, delincuentes hicieron estallar un explosivo en el auto de una mujer emprendedora a quien le exigían el pago de un cupo de 3 mil soles.

“Paga o te va peor” fue el mensaje que le dejaron los extorsionadores luego de hacer estallar su vehículo en la zona de la Alborada luego de que la mujer denunciara el atentado a la Policía Nacional.

La mujer, quien es dueña de un negocio dedicado a la belleza, denunció que las llamadas de los delincuentes empezaron hace cinco días, pero que al denunciar el hecho ante las autoridades, las amenazas se intensificaron.

“La comisaría de Zapallal no nos ha querido apoyar, solo vinieron peritos, tomaron fotos, pero nadie se digno a caminar ni a preguntar sobre lo sucedido. La Policía no me quiso apoyar para pedir las cámaras, porque debían esperar el pedido de un fiscal, me dijeron que no podían hacer nada”; denunció la víctima ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Esta no es la única ocasión en que estos delincuentes han atacado a los vecinos de este sector, pues se ha denunciado que hace dos días, extorsionadores quemaron dos mototaxis porque sus conductores se negaron a pagar estos cupos. Los ciudadanos de este sector de Puente Piedra exigen a sus autoridades ponerle fin a este tipo de criminalidad que viene atacando a varios emprendedores.