Un reciente vídeo expone la responsabilidad de los controladores aéreos de CORPAC que supervisaban las operaciones durante el trágico accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez, donde lamentablemente fallecieron tres bomberos el 18 de noviembre de 2022.

Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, comentó acerca de los delitos que enfrentarían los responsables durante una entrevista en el programa de ‘Octavo Mandamiento’ de Canal N.

“Aquí hay responsabilidad que en el curso de las investigaciones debe esclarecerse, porque esto abre un nuevo frente de las investigaciones. CORPAC hasta antes de este video, siempre sostuvo que no sabía nada y que no había coordinaciones, que no estaban autorizados los bomberos”, declaró.

“Es más, el representante de CORPAC, cuando fue a la Comisión investigadora, dijo que CORPAC no tenía que pagarles nada a los familiares de los bomberos porque no eran trabajadores de la API y por ello CORPAC no tenía mayor responsabilidad. Pero esto demuestra, en primer lugar, que sí hay responsabilidad directa de los controladores en el accidente”, agregó.

Además, dio a conocer que con las imágenes filtradas por la prensa, existirían pruebas de delito contra la administración de justicia debido a que tenían conocimiento del video y no lo presentaron en su momento.

“Como se ve en el video, la que tenía la responsabilidad y que fue reemplazada por un hombre que tenía sueño. No le dijo nada, todos sabían menos él y nadie le dijo nada de que habían coordinado con los bomberos. CORPAC dijo cosas distintas a la Fiscalía. Hay encubrimiento real de los verdaderos responsables, porque se están tratando de excluir de la justicia”, sostuvo.

Subrayó que la investigación está por homicidio culposo y lesiones graves culposas, sin embargo, se podría presentar una acusación por delito doloso, dado que se tenía conocimiento de la situación y no se tomaron medidas para prevenirlo.

“El delito culposo implica una infracción y un deber de objetivo de cuidado. Pero ¿que pasa cuando tú tienes conocimiento de lo que puede suceder, pero no haces nada?, esto es lo que antes se conocía como dolo eventual, pero es dolo, es decir, intención y podría pasar de homicidio y lesiones culposas a homicidio y lesiones dolosa, además de la responsabilidad de CORPAC como persona jurídica. Porque con esto sabemos que CORPAC podría y tendría que ser incorporada en el proceso como terceros responsables”, señaló.

En #OctavoMandamiento, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia se pronunció por el caso de los bomberos fallecidos en 2022 en el Aereopuerto Jorge Chávez y dijo que Corpac aseguró que "no tenían que pagar nada a las familias involucradas porque no eran trabajadores"… pic.twitter.com/MPGTTF934T — Canal N (@canalN_) November 18, 2023





