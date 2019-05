Expareja de Juan 'Chiquito' Flores muestra sus heridas: "Pensé que iba a salir muerta" [VIDEO]

Tras denunciar a su expareja Juan Ángel Flores Ascencio, más conocido como 'Chiquito' Flores , de haberla agredido físicamente, Nataly Jara se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' y mostró las lesiones que sufrió por parte del exarquero.

La joven también contó que el exguardameta de Universitario de Deportes la golpeó salvajemente por pensar que ella no había pasado la noche en su casa.

"Cuando él llega, me despierta a puñetazos, lo que quería era la clave (de mi celular) para saber con quién he estado, con insultos", dijo.

Nataly Jara mostró las lesiones que tiene en el cuerpo con la siguiente descripción: "Esto es un puñete, tengo verde por acá de las cachetadas, estas son mordidas que me quería arrancar la piel porque está de costra. Tengo hematomas en la pierna... tengo el cabello que me lo iba a cortar con la máquina (SIC), me iba a cortar pelada", mencionó la expareja de 'Chiquito' Flores.



La mujer de 23 años, quien es madre de un niño, manifestó que se escondió para poder evitar más golpes del exportero de Universitario. "Tuvo un ataque horrible, me encerré en el baño para que no me haga más daño, yo pensé que iba a salir de ahí muerta porque él empezó a querer romper la puerta solamente por el celular", señaló.

Juan 'Chiquito' Flores fue sentenciado por la Corte Superior de Lima Norte a 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, así como una indemnización de S/ 5 mil.

