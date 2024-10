Expareja del streamer ‘Diealis’ lo acusa de agresión: Todo lo que se sabe del caso | VIDEO

Grave. Diego Marcelino Aliaga Huamán, más conocido como 'Diealis' en redes sociales, ha sido acusado de agresión física y psicológica por parte de su expareja Alexandra Albarracín.

Alejandra Albarracín utilizó su red social X (Antes Twitter) para exponer, mediante fotos y videos, la tormentosa relación que vivió durante los años que mantuvo una relación con ‘Diealis’

"Eran jalones, apretones de brazos, golpes que no se podían 'evidenciar' cómo diría él, pero lo más fuerte fue en marzo del año pasado (2023), seguíamos juntos, pero tuve una sospecha de infidelidad nuevamente por parte de él con una menor de 17 años", escribió en su cuenta de Twitter.

Imagen

"Lo que hice fue encerrarme en su cuarto, revisé la PC y encontré lo que pensaba, pero lamentablemente él (...) entró eufórico a pegarme, me jalo del cabello, me araño la cara, me tiro puñetes en el rostro, todo fue horrible", mencionó.

Imagen

Según sus declaraciones, Diealis es un hombre con conductas tóxicas, describiéndolo como un narcisista y manipulador.

A pesar de las agresiones que sufría, la joven no presentó la denuncia antes, argumentando que tenía dependencia emocional hacia él.

Tras finalizar su relación a inicios de 2024, la joven decidió romper su silencio, presentando pruebas de los presuntos maltratos sufridos y buscando ayuda mediante terapia psicológica.

PRUEBAS LO DELATAN

Aunque en un primer momento se describió a sí mismo como una persona que no abusa de las mujeres, pruebas lo desmienten, ya que la joven compartió un video donde se ve al streamer reconocer haber cometido actos de violencia contra su exnovia.

En sus declaraciones, el streamer expresó: “Mi nombre es Diego Aliaga y he tenido una relación con Alexandra Albarracín. Todo este tiempo en la relación yo me he portado muy mal, la he violentado física y psicológicamente”.

