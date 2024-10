Exfutbolista de Universitario denuncia ser víctima de extorsión en su academia de fútbol

Los casos de extorsión siguen siendo una amenaza latente, y uno de los más recientes afectados es el exfutbolista Roberto Valenzuela, quien actualmente dirige una academia de fútbol para jóvenes en el Callao. Valenzuela denunció haber sido víctima de extorsión tras recibir amenazas de muerte por parte de un hombre que se hizo pasar por un padre de familia interesado en los servicios de su academia.

Según el relato del exdeportista, los primeros mensajes llegaron a las 5 de la mañana a su número de WhatsApp, correspondiente a su proyecto ‘Vale Vale’, una iniciativa orientada a brindar oportunidades a jóvenes futbolistas.

El extorsionador, haciéndose pasar por un cliente, inició la conversación con preguntas habituales sobre la academia, pero poco después exigió S/ 10 mil mensuales, bajo la amenaza de atentar contra la vida de Valenzuela y su familia si no cumplía con el pago.

"Me dice que sabe dónde vivo, menciona mi dirección en Chacarita y me manda videos de armas", explicó Valenzuela, visiblemente afectado por la situación. Las amenazas incluían descripciones precisas de su vida personal, lo que incrementó su preocupación. “Eso es lo que más me preocupa, menciona la dirección de mi casa y la de mi familia", agregó.

El exfutbolista intentó calmar la situación, pero finalmente bloqueó el número del extorsionador. Valenzuela también confirmó que el número de donde provenían los mensajes está registrado en San Juan de Lurigancho, aunque no está seguro si pertenece al verdadero responsable o si se trata de una estrategia para encubrir la identidad del extorsionador.

Valenzuela denunció el caso ante la Dirección de Investigación Criminal (Dipincri) y entregó toda la información disponible. Aunque ha tomado las medidas legales correspondientes, expresó su frustración por la falta de resultados inmediatos y su deseo de enfrentar personalmente al responsable. "Yo, como chalaco, no tengo miedo; solo le tengo miedo a Dios", declaró, dejando en claro que, aunque se siente amenazado, no se dejará intimidar.

La inseguridad en Lima y el Callao sigue siendo un problema crítico que afecta a figuras públicas y ciudadanos por igual. El caso de Roberto Valenzuela es un recordatorio de la creciente necesidad de soluciones más efectivas para enfrentar el crimen organizado y proteger a las personas de este tipo de situaciones.

