La Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibirá este fin de semana a 22,048 postulantes quien rendirán el examen de admisión con el objetivo de alcanzar una de las 2254 vacantes de ingreso.

Estas vacantes están distribuidas en las 66 carreras profesionales que la histórica casa superior de estudios ofrece.

Al igual que en ocasiones anteriores, el examen de admisión ha sido dividido de dos partes, que serán aplicadas en dos días para las diferentes áreas académicas, informa Andina.

Es así que el sábado 15 de setiembre estará dirigido a los bloques de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión, mientras que el domingo 16 será para Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

MÁS DE 22 MIL POSTULANTES



De los 22,048 postulantes se espera que 10,707 jóvenes acudan el primer día, y 11,341 estudiantes rindan el examen el segundo día. De este numeroso grupo solo 5 presentan alguna discapacidad, por lo que desarrollarán su prueba en condiciones especiales en la Clínica Universitaria.

La hora de ingreso a la ciudad universitaria será a las 06:00 am. hasta las 08:30 am., y el examen dara inicio oficialmente a las 10:00 am. El examen tendrá una duración total de tres horas.

Esta es una prueba que consta de 100 preguntas divididas en: 70 de conocimientos y 30 de habilidades. Además, se ha incluido cinco preguntas en inglés.

CARRERAS POPULARES



Las carreras que cuentan con la mayor cantidad de postulantes son las que pertenecen al área de Ingeniería con con 6 487 personas inscritas. La carrera más solicitada es la de Medicina Humana con 2 226 postulantes, en segundo puesto está Derecho con 1 874 y en tercer puesto la carrera de Ingeniería Industrial con 1 260 postulantes.