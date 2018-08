Ex jefe del INPE apelará condena por liberación de ‘Caracol’

En medio de gran expectativa de la prensa –y con Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’, conectado a través del sistema de videoconferencia–, el Primer Juzgado Unipersonal del Callao dio a conocer, la tarde de ayer, la sentencia.

Trece años y cuatro meses de prisión para el ex presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Julio Magán Zevallos por favorecer la liberación del temido ‘Caracol’ –ocurrida en octubre de 2014–, antes de que terminara su condena de 15 años de prisión, que se cumplía en octubre de 2018.

La misma pena se le impuso a otros tres ex servidores del INPE. Ellos son Luis Flores Prialé, ex director de Seguridad Penitenciaria del INPE; Alvaro Obregón Maldonado, ex director del penal Sarita Colonia; y Cristian Benavides Ampuero, subdirector de registro penitenciario.

La tipificación exacta del delito es contra la administración de justicia, por encubrimiento personal agravado. Deberán pagar, además, una reparación civil solidaria de S/20,000 a favor del Estado.

Gerson Gálvez Calle –quien está en el penal de Challapalca purgando 35 años de cárcel por narcotráfico– también fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión por el magistrado Gino Delzo Livias. Ha sido señalado como instigador en el delito de patrocinio ilegal.

Durante la lectura de la sentencia, se dio a conocer que los ex funcionarios del INPE estarán sometidos a una serie de reglas de conducta.

No irán a prisión hasta que una instancia superior confirme el fallo del Primer Juzgado Unipersonal chalaco, en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. Tampoco podrán desempeñar cargo público alguno por cinco años y deberán concurrir los viernes al juzgado a dar cuenta de sus actividades.

Ni Magán ni Flores estuvieron presentes en la sala de audiencias. Fueron representados por sus abogados. Los otros procesados –y sus abogados defensores– sí participaron en la diligencia.

AFIRMA QUE APELARÁ

Luego de conocerse la decisión del tribunal, Julio Magán declaró a diversos medios de comunicación que apelará y acudirá a la lectura total de la sentencia –ayer se realizó solamente una lectura parcial–, programada para el martes 7 de agosto.

“Todo el proceso que se ha hecho es por el delito de patrocinio ilegal y, a lo largo del mismo, se ha demostrado que no existe ninguna prueba contra mi persona”, sostuvo.

Sin embargo, según las conclusiones de la investigación a las que llegó el Poder Judicial, el ex jefe del INPE realizó llamadas para saber si ya había salido el documento de excarcelación de Gerson Gálvez Calle.

Por su parte, Eduardo Pachas, abogado de Luis Flores Prialé, sostuvo que a este juzgado no le compete ver este tipo de delitos. También anunció que apelará el fallo.

DATOS

'Caracol’, fue condenado en octubre de 2003 a 15 años de prisión por tentativa de homicidio a un policía, robo agravado y tenencia ilegal de armas. Estuvo preso hasta 2014 en el penal Sarita Colonia.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que los sentenciados deben cumplir las reglas de conducta hasta que la sala superior ratifique el fallo y ordene la detención de los cuatro ex funcionarios del INPE, según el Nuevo Código Procesal Penal.