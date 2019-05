Ex candidato a la alcaldía Pablo Secada fue denunciado otra vez por violencia familiar [VIDEO]

El ex candidato a la Alcaldía de Lima por el PPC, el economista Pablo Secada, fue denunciado otra vez por violencia familiar. Su expareja Claudia Rosa Cueva Navarrete interpuso la acusación ante la comisaría de Chorrillos, el pasado 26 de enero y 10 de febrero del presente año.



"Si quieren averiguar pueden ir con cualquier persona. Con mis otras parejas, con mis padres, con mis primos, con quien sea. No diré nada sobre mi ex pareja... si quieren hacer estupidez como la vez pasada, hagan lo que quieran, no me interesa", declaró iracundo a Panorama.

Cueva Navarrete, por su parte, sostuvo ante los efectivos policiales que Secada la violentó "empezó a hacer escándalo, dice que soy una prostituta, una maldita, que me voy a morir. tirándome cachetadas y dándome jalones. También dice que ando con uno y con otro".



La mujer agregó que viene siendo víctima de violencia familiar desde 2012 y que hasta el momento han hecho caso omiso a las medidas de protección que solicitó en resguardo de su bienestar.

En el año 2014 se reveló por primera una denuncia contra el ex regidor por violencia familiar. Sin embargo, en aquel momento también se descubrió la existencia de varias, graves y sustentadas acusaciones que interpusieron otras ex parejas al economista.