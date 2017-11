Nuevas voces se van sumando en contra del director teatral Guillermo Castrillón, a quien denunciaron por acoso sexual y violación tal y como lo aseguró esta semana Eva Bracamonte .



Panorama difundió los testimonios que las supuestas víctimas publicaron en sus muros de Facebook. Uno de estos, el de Daniela Rotalde, una ex amiga del director que compartió departamento con este.

"Éramos patas y compartíamos casa. Un día llegó pasado de vueltas. Yo también había salido por mi cuenta y estaba durmiendo profundamente. Abrió mi puerta y se metió a mi cuarto. En el sueño sentí algo. Desperté con él arrodillado al lado de mi cama, masturbándose. Su mano estaba entre mis piernas. Salté del susto y él salió corriendo despavorido", reveló.

Lucía Carranza, una joven estudiante de teatro en su taller también fue otra de sus víctimas. "El primer día, me pidió que me desnudara, no supe cómo afrontar tal pedido.... Se desnudó también él, me vendó los ojos, me olió muy de cerca y me manoseó. (...) Estaba muy confundida. Pero lo real es lo que yo sentí: me sentí vulnerada, usada y asqueada".

Micaela Tav es otro de los testimonios en contra del director. Ella fue su alumna en su taller de teatro. "Me tocó donde no estaba permitido tocar. Me olió donde no estaba permitido oler. Sentí su sudor, su cuerpo, su olor. (...) Se quitó la ropa, sentí que cada vez se acercaba más. Él empezó a tocar mi cuerpo, como a masajearlo, creo", precisó.

Raúl Durand, estudiante de su taller, contó lo que vivió a manos de Castrillón. "A mí en un ensayo me dijo que viole a una actriz. Que lo haga en serio o más real posible. No pude. 'Yo trabajo con la verdad', decía", precisó.

Rocío Fuentes, por su parte, manifestó "al llegar a su casa, me pasé de vueltas. Mis amigas en su afán de ayudarme, me dejaron en la boca del lobo. Me echaron en una cama y siguieron la juerga. Cuando reaccioné era tarde. GC me estaba violando. Así, con todas sus letras".