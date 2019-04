"Evitar el suicidio de Alan García hubiera sido difícil", afirma el defensor legal de la Policía

Luego de revelarse que el ex mandatario Alan García llevaba el arma cuando ingresó el fiscal y la policía a su vivienda, el General Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía, señaló en una entrevista a Canal N que, según este panorama, "evitar el suicidio de Alan García hubiera sido difícil. Él ya lo tenía decidido, en su mente estaba ya querer exterminarse. Por la prudencia con que actuó el fiscal y la policía se evitaron, quizás, hechos de mayor trascendencia, —como tú dices— como un disparo contra el fiscal o los policías".

Ramírez explica que ya se sabía que Alan García tenía armas y licencia para portarlas, "pero no se sabía si la llevaba consigo al ser intervenido". También, cuando se le cuestiona sobre el proceder de la policía y por qué no detuvieron al ex mandatario, el general señala que "Alan García se mostró colaborativo. Incluso, personal de la casa le flanquea la puerta al fiscal y le dicen que van a hacer diligencias, probablemente le consultaron al ex mandatario para que autorice la entrada del personal policial y fiscal", apuntó.

Alan García portaba un revólver al momento de ser intervenido dentro de su vivienda. (Video: Canal N)

¿POR QUÉ NO HUBO AUDIO EN LA GRABACIÓN?

Revelando más detalles de la intervención a la casa del líder aprista, el general dijo que la grabación en video que se hizo al momento de ingresar a la vivienda no cuenta con audio. "Lo grabaron así para evitar filtraciones de conversaciones que existan entre las personas que se intervienen y los efectivos. Con seguridad no hay audio, se ha filmado así", sostuvo.

Además, señaló que a nivel policial se ha pedido información "para tener con claridad lo que ocurrió en ese momento, saber si hubo o no un mal accionar de los efectivos policiales, y esas son investigaciones de carácter preliminar".

Finalmente, añadió que hay diferentes formas de intervención: "El fiscal lo invita que baje a firmar la orden de detención preliminar y ponerlo a buen recaudo de la policía. Nadie podía ser adivino para saber que Alan García iba a estar con un arma".

Sobre futuras intervenciones, Ramírez indicó que "se tendrá más cuidado, previendo mayores medidas de protección", y añadió "el fiscal no tenía chaleco antibalas, quizás fue un poco confiado, pero es un tema de decisión de la Fiscalía que pudieron solicitar medidas de seguridad".