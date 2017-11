Lo contó todo. A través de una publicación en Facebook, Eva Bracamonte denunció que el director teatral Guillermo Castrillón la acosó sexualmente durante los ensayos de una obra que preparaban juntos.

De acuerdo con el extenso mensaje, el dramaturgo se aprovechó de su condición de director del montaje para manipularla y presionarla, al punto de obligarla a ensayar totalmente desnuda.



No solo eso. De acuerdo con lo narrado por Eva Bracamonte, pese a que solo era ella la protagonista, el sujeto se involucró cada día más en la puesta en escena, llegando incluso a quitarse la ropa interior y realizarle tocamientos indebidos sin su consentimiento.

"Estábamos por finalizar el ensayo de esa noche, cuando me dijo que me eche en el piso. Yo estaba sin ropa, echada sobre una manta, boca abajo. Empezó a tocarme, y antes de que pudiera reaccionar, estaba echado encima de mi. Todo su cuerpo estaba encima del mío, él tenia puesto solo un bóxer. En ese momento vinieron muchas cosas a mi cabeza, pero no pude hacer nada, no pude pararme, mandarlo a la mierda e irme. Me quedé paralizada, inmóvil, sintiendo su respiración en mi cuello. De pronto, hasta ahora no me explico cómo, hizo un movimiento que duró medio segundo y el bóxer desapareció", relató.

"Si Guillermo Castrillón no me violó, es porque gracias a Dios no pudo, literalmente. Quizás porque había fumado mucha marihuana antes del ensayo, no lo sé", escribió Eva Bracamonte, quien aseguró que este tipo de conducta ocurrió durante el transcurso de cuatro meses.

Eva Bracamonte aprovechó para explicar a sus seguidores las razones que la motivaron a publicar su testimonio y pidió que la conducta de Castrillón no quede impune. "Lo cuento porque quien tiene que cargar con el peso de esa historia es él, y no yo", finalizó.

Apoyo y solidaridad

Eva Bracamonte actualizó su publicación once horas después para agradecer el respaldo que ha recibido a través de las redes sociales y los mensajes a su cuenta de Facebook.

No solo eso. De acuerdo a la joven actriz, desde que hizo la denuncia ha recibido cinco mensajes de otras personas que también señalan haber sido acosadas sexualmente por Guillermo Castrillón.

Perú21 intentó comunicarse a través de mensajes con el director de teatro Guillermo Castrillón para obtener su descargo tras la denuncia pública hecha por Eva Bracamonte, pero no obtuvimos respuesta.