Una estudiante de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ubicada en Chosica, que cursaba el cuarto ciclo de la carrera de Educación Física, murió cuando realizaba prácticas en la piscina de dicha casa de estudios.

Según denunció el padre de Aida Catherin Medina Cahuana, de 23 años, uno de los profesores de la joven la estaba obligando a realizar prácticas en la piscina pese a que ella le había comunicado que no sabía nadar.

“Sus propios compañeros me dicen: ‘Señor Medina, nosotros hemos estado en la piscina, nadando y lamentablemente nos dimos cuenta que ella estaba sin vida. La sacamos y hemos tratado de auxiliarla, pero todo fue en vano’”, contó entre lágrimas Wilber Medina a América Noticias.

“No hubo salvavidas, ni el profesor estaba en el acto. Si hubiera estado él enseñando a los alumnos (quizás su hija hubiera podido salvarse). Me siento impotente, me siento triste, me siento dolido”, agregó.

La joven fue trasladada al tópico de la casa de estudios, tras ser rescatada del agua, pero ahí solo pudieron certificar que ya había muerto. Su cadáver fue trasladado a la Morgue de Lima mientras sus padres exigen explicaciones sobre lo ocurrido.

Al respecto, Perú21 intentó comunicarse con la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, para poder consignar sus descargos sobre el fatal accidente, pero nos dijeron que en breve emitirían un pronunciamiento sobre lo ocurrido.