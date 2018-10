Estudiante que estuvo preso por matar delincuente: "Fui amenazado por policías"

El martes fue liberado Raúl Ramírez Troncoso, el joven estudiante de veterinaria que acabó preso tras disparar y matar a un delincuente durante una confusa operación policial. En declaraciones a un medio televisivo, contó que mientras estuvo en la cárcel, temía por la seguridad de sus padres y su enamorada, debido a las amenazas que recibía en la Depincri Callao.

“En el penal estuve en un pabellón tranquilo, el mayor temor que tenía era por la seguridad de mis padres y de mi enamorada Gianella, por las amenazas que recibía en la Depincri Callao”, manifestó el joven al noticiero ‘Buenos Días Perú’.

En ese sentido, dijo que el incidente le hizo sentir que era víctima de “un secuestro” y que ello podría indicar irregularidades que ocurren dentro de la Depincri Callao.

“No sé si irregularidades en el Callao en general, pero si en esa Depincri, en esa área. He sentido y he vivido un intento de secuestro, me tuvieron incomunicado por casi 12 horas, amenazado, haciendo ejercicios, es una cosa que no te lo imaginas”, detalló el joven universitario.

Relató que pese a todo, las semanas que vivió en el penal “fueron como una universidad intensiva, todo lo que podrías aprender en 3 años lo he aprendido en 3 semanas”.

“He tenido una maduración tremenda de emociones, un respeto y amor mayor a la familia”, puntualizó.