Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano', el narcotraficante peruano más importante en los años noventa, fue puesto en libertad en la tarde de este miércoles luego de purgar 22 años de condena por el delito de tráfico ilícito de drogas.

[Demetrio Chávez Peñaherrera, 'Vaticano', fue excarcelado tras cumplir condena de 22 años]

"Que me perdone la sociedad y que la juventud no siga mi ejemplo", fueron las palabras que Demetrio Chávez Peñaherrera le dedicó a las cámaras cuando le preguntaron si se arrepentía, para luego afirmar que la cárcel "no te arregla ni tampoco te malogra, pero sí hubo muchas cosas que aprendí".

Sin embargo, tras advertir que no es un personaje que deba inspirar a nadie, contó también que su plan a futuro es hacer una serie sobre su vida porque, si algo nos han enseñado series como El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal e incluso Narcos (la serie de Netflix), es que todo narcotraficante tiene su serie.

"Está en mis planes hacer mi serie (autobiográfica) porque ya tengo avanzado lo de la producción", dijo 'Vaticano'. "Estamos en conversaciones con Michelle Alexander y vamos a ver eso", afirmó Demetrio Chávez Peñaherrera.

Según precisó 'Vaticano', es por esta razón que él ya no puede dar entrevistas para contar más sobre su vida pues, aparentemente, habría pactado una exclusividad con la conocida productora.

Por otra parte, Demetrio Chávez Peñaherrera también afirmó que ha previsto la realización de un segundo libro para contar nuevas experiencias y anécdotas sobre su vida, el cual trabajará conjuntamente con el periodista Hugo Coya.