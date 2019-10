Luis Miguel Vega Palacios, de 31 años, sobreviviente del accidente de tránsito que dejó dos víctimas mortales en la avenida Javier Prado, en San Isidro, el pasado viernes, fue dado de alta. Su hermana Juana Yataco Palacios dio detalles sobre su actual estado de salud.

“Tiene el omóplato fracturado, un corte en el codo que sube hasta el brazo, una herida al lado del omóplato y la pierna derecha hinchada”, precisó a Canal N. Asimismo, indicó que Luis Miguel, quien es padre de familia, no puede caminar solo y necesita la ayuda de su familia para movilizarse.

Juana Yataco también contó que su hermano siente culpa y no puede conciliar el sueño por no haber podido socorrer a sus amigos Joseph Huashuayo Tenorio (28) y Christian Buitrón Aguirre (35) luego que el auto conducido por Melisa Joana González Gagliuffi los atropellara cuando se dirigían a realizarse un examen médico.

“Mi hermano siente culpa por no haber podido ayudar a sus amigos. Él me contó que bajaron una cuadra antes del lugar a donde debían ir por que no conocían cómo llegar”, indicó la hermana del sobreviviente.

“Cuando el auto los atropella, mi hermano cae, luego reacciona y al ver a sus amigos intenta ayudarlos, pero no puede por su fractura en el hombro y cae boca abajo”, detalló. “Ya no pudo hacer nada y eso es algo que a él le cuesta superar”, agregó.

-Liberación-

El pasado domingo, González Gagliuffi fue liberada por el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro. Por esa razón, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público solicitó a dicho magistrado un informe detallado sobre su liberación, a la cual calificó de “inmotivada”.

-Inhabilitación-

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se cancelará e inhabilitará definitivamente el brevete de González Gagliuffi, según indica el Reglamento Nacional de Tránsito.

“Esto quiere decir que esta persona [González Gagliuffi] nunca más va a poder obtener una licencia de conducir a escala nacional bajo el MTC”, indicó Yovani Lanchipa, director general de Autorizaciones en Transporte del MTC.

Cabe precisar que, esta sanción administrativa es independiente del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.