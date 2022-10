Amenaza con volver. Pamela Cabanillas, la estafadora que vendió miles de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, aseguró que se entregó a las autoridades europeas, pero que fue liberada debido a que no tiene una orden de captura de la Interpol. Además, indicó que volverá al Perú una vez que cuente con el dinero para su pasaje.

Pese a que se reconoce como estafadora, camina sin ningún temor por las calles de Madrid, España. La joven de 18 años comentó que su único impedimento para volver a su país de origen es el dinero, pero que por el momento planea trabajar ilegalmente en el continente europeo.

“Ha sido un viaje para ponerme a derecho, subsanar mis errores, poder trabajar y tratar de saldar de a poco a las personas que he daño. Trabajar en lo que sea: limpiando carros o limpiando baños. En lo que se pueda trabajar”, señaló en conversación con Panorama.

Pamela Cabanillas se entregó a las autoridades de Europa, pero fue liberada al no tener la "alerta roja" de Interpol

Es consciente que al tener visa de turista cualquier actividad laboral que realice en Europa es ilegal: “No sería la única peruana que trabaje sin papeles”, agregó sin temor.

Luego de haber revelado que un aproximado de 300 personas no ingresarán al concierto de Bad Bunny producto de su venta de entradas falsas, Cabanillas explicó que: “he tratado de ponerme en su lugar (de las víctimas) y no me imagino el mal momento que están pasando, que ellos me vean sonriendo. No estoy así. Una persona puede mostrar que está feliz, pero por dentro se siente mal y ríen para olvidar el dolor”.

