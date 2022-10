Pamela Cabanillas, acusada de estar detrás de la masiva estafa de entradas para el concierto de Daddy Yankee, compartió una carta en la que asegura que se entregará a las autoridades europeas para asumir sus “malos actos”.

A través de su nota publicada en su cuenta oficial de Instagram, la joven niega pertenecer a una banda criminal denominada ‘Los QR de la estafa’ y de haber ganado 2 millones de soles.

En el escrito también señala que se someterá a la justicia extranjera y se muestra a favor de su deportación: “Tal acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país. Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencionaré en el comunicado que subiré”.

Captura de la carta publicada en su cuenta de Instagram.

NO DEVOLVERÁ “NI UN SOL”

Sindicada cabecilla de la banda “Los QR de la estafa”, aseguró que no devolverá el dinero a las más de 7 mil personas que fueron estafadas con la compra de entradas falsificadas para el concierto de Daddy Yankee, pues aseguró que “ya me lo ha gastado”.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado”, expresó la joven al programa Panorama.

“No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, agregó.