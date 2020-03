En redes sociales circula un video en torno a un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) y su contundente mensaje sobre la orden de inamovilidad que deben acatar los ciudadanos peruanos como parte de Estado de Emergencia para evitar la expansión del coronavirus COVID-19.

El videoclip fue grabado por un pasajero mientras el efectivo lanzaba su misiva ante los pasajeros de un bus.

“Si ustedes no toman conciencia, este virus se va a propagar y no van a ser 71 (caso por coronavirus) sino van a hacer más. Señores, lo que se quiere aquí es su colaboración, nada más... ¡son quince días nada más!”, señaló el policía.

Policía pide a pasajeros que regresen a sus casas. (Video: Canal N)

Pero el integrante de la Policía Nacional del Perú no es el único que está llevando la importancia de no salir de nuestras casas para no recaer por COVID-19. En Internet emitieron otras imágenes, esta vez de un militar dando similar mensaje.

“Vivimos un estado de emergencia, todos tienen que estar en sus domicilios o sino podrían ser detenidos. (Háganlo) por el bienestar de todos los peruanos”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MARTÍN VIZCARRA?

El presidente Martín Vizcarra anunció anoche la declaratoria de estado de emergencia en todo el país ante el avance del coronavirus. Esta medida extrema era necesaria ante la imposibilidad de mantener, de manera voluntaria, a los ciudadanos en sus casas.

En tanto, se dispuso de un total de 20 mil policías para cumplir con la orden de aislamiento obligatorio en Lima y provincias.

Agregó que los militares saldrán a las calles desde las 0:00 horas del lunes 16 de marzo para unirse a la tarea.

