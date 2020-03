Un taxista salió a las calles como si se tratase de un día normal para continuar con sus labores y pese a no formar parte del grupo que sí tiene permiso para transitar en los 15 días que se prolongará el Estado de Emergencia Nacional.

Al parecer, el conductor no imaginó que iba a ser intervenido por la Policía ni trasladado a la comisaría por infractor tras ser hallado en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arenales.

Previamente a ser trasladado a la dependencia policial, el agente interrogó al taxista en torno al por qué decidió incumplir la medida del gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“A nivel nacional se ha emitido, por prensa televisa y radial, que el día de hoy no debe circular ningún taxi. Entonces, ¿dígame el motivo por cuál está circulando, infringiendo así la Emergencia Nacional?”, interrogó al policía al conductor.

La respuesta del conductor fue insólita en torno a su irresponsable comportamiento.

“Yo he salido en la mañana no he visto noticias (…) Yo me estoy retirando a mi casa”, señaló.

En un Estado de Emergencia como la que se está dando en el Perú, la Policía tiene el derecho pedir documentos y preguntar el motivo a los transeúntes y conductores sobre el por qué están saliendo de sus hogares pese a orden de inamovilidad. Como se sabe, con la disposición dictada por el Estado se restringen ciertos derechos como el libre transito.

Cabe señalar que los vehículos particulares o que desarrollen algún tipo de servicio público como el traslado de personas a centros de abastos, hospitales, bancos, entre otras excepciones, sí tienen permitido realizar su jornada.

