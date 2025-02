Estación aeropuerto que construye Línea 2 del Metro será 'simbólica': no conectará con el nuevo Jorge Chávez

Esta mañana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dio a conocer que dentro del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que iniciará operaciones el próximo 30 de marzo, existe un espacio para una estación del Metro de Lima.

“Intentamos en algún momento que se haga una extensión del Ramal de la Línea 4, hemos conversado con Línea 2 y prefieren no hacerlo. Prefieren enfocarse en el proyecto que están actualmente”, señaló el funcionario en RPP.

Frente a este escenario, Pérez Reyes indicó que la construcción del monorriel, que conectará el actual terminal, el Ramal de la Línea 4 y el nuevo aeropuerto, estaría a cargo de la Línea 1 y estaría listo en dos años.

COMUNICADO DE LÍNEA 2

Tras lo dicho por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la concesionaria Metro de Lima Línea 2 emitió un comunicado en el que hizo importantes aclaraciones.

La concesionaria manifestó que la futura estación de Metro que, eventualmente, se construirá en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no forma parte del Contrato de Concesión de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Asimismo, dijo que, el contrato de concesión establece que el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao debe recorrer la avenida Faucett, en el Callao. Asimismo, dentro de este Ramal se contempla una estación llamada "Aeropuerto".

"No obstante, y de acuerdo con los términos del Contrato de Concesión, la mencionada Estación Aeropuerto no se encuentra ubicada dentro del área del terminal actual ni del futuro terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, ni contempla una conexión con estas instalaciones", se lee en su comunicado.

"En 2024, en respuesta a una opinión técnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Concesionario Metro de Lima Línea 2 brindó una evaluación colaborativa, en la que recomendó que Quilca sería la estación idónea para una posible conexión entre el Ramal de la Línea 4 y la nueva estación que se proyecta dentro del nuevo Aeropuerto. No obstante, le manifestamos al MTC que esta opinión no debe ser entendida como una intención del Concesionario de participar en dicho proyecto, ya que el Concesionario no está interesado en ejecutar nuevas obligaciones a las que ya tiene en su actual Contrato de Concesión", detalló la concesionaria.

