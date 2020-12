Abyhss Almonacid Meza, de 34 años, es la valiente madre que vuelve a sonreír luego de haber perdido a dos de sus hijas en medio de un arriesgado embarazo pues ella esperaba inicialmente a trillizas.

Almonacid, recibió a la bebé con mucha dificultad pues pesaba apenas 630 gramos, un peso que alarmó a los padres porque era casi el mismo peso que tenían sus otras dos hijas antes de partir. La menor fue instalada inmediatamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales del Hospital Alberto Sabogal.

La pequeña Lucero nació a finales de agosto y hoy, gracias a los cuidados de la UCI neonatal del Hospital Sabogal de EsSalud, se encuentra estable y su peso supera los 2 kilogramos.

Aunque recuerda con mucha pena a sus otras dos pequeñas a quienes iba a llamar Teresa y Fernanda, ella asegura que Lucero trae toda la felicidad a su familia y se compromete a velar por ella para que pueda reponerse completamente.

“Me llamaron para decirme que una de mis trillizas había fallecido, al cabo de un breve tiempo sonó mi celular y me informaron que mi otra hija también murió. Yo ya no quería responder ninguna llamada porque temía que me dijeran que Lucero había perdido la vida también. Conforme trascurrieron los días, empecé a recuperar la fe, no podía ver a mi bebé por medidas de Bioseguridad, pero los médicos me mantuvieron al tanto de su evolución”, comentó la afectada madre.

La pequeña Lucero nació a finales de agosto y hoy, gracias a los cuidados de la UCI neonatal del Hospital Sabogal de EsSalud, se encuentra estable y su peso supera los 2 kilogramos. El personal médico y asistencial que se encargó de su recuperación, le realizó una pequeña ceremonia para celebrar el retorno de la menor con sus padres.

Neonatóloga de EsSalud, Ana Lino Salazar, transmitió la felicidad de todo el equipo médico: “Nos alegra mucho compartir momentos como este. Hemos sido testigos del camino largo que han transitados sus padres, les deseamos mucha dicha y felicidad, que disfruten plenamente de la presencia de Lucerito, que ha llegado a iluminar sus vidas. Esta hermosa historia de vida, renueva nuestro compromiso de poner continuar poniendo todos nuestros esfuerzos para que más bebés prematuros logren recuperarse y volver a casa”.

