EsSalud: Médicos acatarán paro nacional el 27 y 28 de febrero

Panorama de incertidumbre. Este sábado, el secretario general del Sindicato de Médicos de EsSalud , César Portella, anunció que el próximo 27 y 28 de febrero, los médicos realizarán un paro nacional.



La decisión fue tomada en la asamblea nacional de delegados, realizada hoy por la mañana. Portella señaló que movilización tiene lugar en el marco de la posible privatización de EsSalud, de la corrupción interna y externa en el Seguro Social de Salud y en su pedido de una mejoría en sus condiciones laborales.