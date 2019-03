EsSalud anunció reformas y cambios para mejorar los servicios

Durante el seminario internacional 'Retos y oportunidades de EsSalud al 2021', la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud, Fiorella Molinelli , anunció que se pondrá en marcha un conjunto de estrategias orientadas a cerrar las brechas de infraestructura y de personal asistencial, en beneficio de más de 11 millones de asegurados.



Molinelli también anunció reformas y cambios para mejorar los servicios de salud, garantizando la sostenibilidad financiera de la institución, en el marco del contexto de propuestas de separación de funciones de EsSalud entre lo que es la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (Iafas) y la Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress).



La titular de EsSalud planteó un modelo de gestión orientado a utilizar los recursos de manera eficiente, ágil y transparente.

"Estas propuestas no forman parte de una estrategia aislada. Por el contrario, son el resultado de diálogos fructíferos con ex ministros, ex presidentes ejecutivos de EsSalud, representantes del Poder Ejecutivo y académicos sobre estas opciones de reforma", señaló.

La funcionaria manifestó que, a pesar de las dificultades de financiamiento, EsSalud se renovará y planteará reformas, teniendo al paciente al centro de sus acciones, trabajando la prevención y fomentando la atención primaria.

