En medio de gran alegría, color y optimismo, seis parejas de la comunidad LGBT+ se dieron el sí en una boda simbólica realizada la tarde de ayer, miércoles 14 de febrero, en el Parque del Amor, en Miraflores.

La cita era a las 5:00 de la tarde. Arreglos florales, corazones, abanicos con la bandera gay y decenas de detalles planeados al detalle por la Red Peruana TLGB, organizadora del evento, se lucían en este espacio público.

La congresista Susel Paredes llegó para apadrinar a las orgullosas novias y novios. Media hora más tarde, empezaba la ceremonia. Las radiantes parejas estaban listas para darse el sí. Una a una se prometieron amor y compromiso de lucha para seguir remando juntas en un país con leyes discriminatorias.

Una novia venía de Chimbote, otra de Huacho, y otras llegaron desde Colombia y Venezuela, reafirmando que no hay distancia para el amor.

A su turno, la parlamentaria Paredes remarcó la necesidad urgente de la aprobación del matrimonio civil igualitario.

“No queremos unión civil solo para la protección de nuestros bienes, queremos matrimonio igualitario para el reconocimiento de nuestras familias”, exigió.

Tras la ceremonia simbólica, se inició la besatón, en la que parejas manifestaron abiertamente su amor.

En diálogo con Perú21, una de las novias sostuvo que decidió dar este paso junto con su pareja como una forma de lucha.

“Tenemos muchos años juntas y tenemos un hijito, creemos que es primordial que ambas podamos firmarlos como sus madres y, así, pueda acceder a tener los mismos beneficios que cualquier niño de una pareja heterosexual, ¿o es que acaso tiene menos derechos que otros?, se preguntó.

En otro momento, una de las dirigentes de la Red Peruana TLGB, Maribel Reyes, contó que su movimiento viene realizando bodas simbólicas desde hace 22 años y lamentó que este año no le hayan permitido poner un estrado pequeño, como en otras ocasiones.

A pesar de la emoción y la felicidad por poder demostrar y gritar a los cuatro vientos su libertad y su amor en un día especial, la dicha de las parejas LGBT+ no es completa, pues el Estado peruano sigue invisibilizando sus derechos. Los derechos no pueden ser selectivos y un gran número de hogares homoparentales está esperando el reconocimiento de sus familias con el matrimonio igualitario. El amor no discrimina.





