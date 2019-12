el prófugo comandante (r) de la Policía Raúl Prado Ravines se burla de la justicia y da entrevistas televisivas a sus anchas mientras pesa contra él una orden de prisión preventiva. Esta situación ha indignado a los fiscales que lo investigan como autor de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el denominado Escuadrón de la Muerte .

Desde el Ministerio Público (MP) confirmaron a Perú21 que en octubre se cursó una solicitud al Ministerio del Interior (Mininter) para que se incluya a Prado Ravines en la nómina de los más buscados y el programa de recompensas. Sin embargo, hasta hoy el prófugo no es incluido en ese sistema de búsquedas.

¿Goza de protección?

El Mininter y la Policía han sido muy efectivos para capturar a fugitivos como Félix Moreno y Edwin Donayre , pero del paradero del exoficial acusado de delitos contra los derechos humanos no hay noticias.

Fuentes de alto nivel del Mininter le dijeron a este diario que el documento de la Fiscalía no llegó al despacho del ministro Carlos Morán . Ese oficio fue traspapelado en la oficina del viceministro de Orden Interno, el coronel (r) PNP Esteban Saavedra.

La solicitud del Ministerio Público se encuentra desde el 17 de octubre entre los papeles de Saavedra que, evidentemente, no ha tenido el suficiente criterio para proceder con el requerimiento ni mucho menos para extender una respuesta como cortesía a la Fiscalía de la Nación .

Solicitud del pedido fiscal estuvo en manos del viceministro del Interior.

Enterado de esta situación, ayer el ministro Carlos Morán le dio una jalada de orejas a Saavedra y le ordenó que le dé trámite de inmediato al pedido de la Fiscalía. “El viceministro tuvo que haberlo movido más rápido”, señalaron las fuentes del Mininter.

Mientras Saavedra tenía el documento empolvándose en su despacho, el prófugo Ravines daba una entrevista a un canal de TV el domingo último. Allí dijo que era inocente y acusó al fiscal Álvaro Rodas de malas prácticas.

Pero la verdad es que el Ministerio Público pudo acreditar ante el Poder Judicial (PJ) que Prado Ravines obstaculizaba la investigación y que los testigos de los falsos operativos corrían peligro.

El 12 de setiembre, fecha en que el PJ dictó la prisión preventiva, Prado no se presentó a la audiencia y pasó a la clandestinidad. Es obvio que no ha salido de Lima, por eso la pregunta, que se la trasladamos a la Fiscalía, se cae de madura: ¿Están protegiendo a Prado? Para las fuentes fiscales, el no dar trámite a su oficio es un claro ejemplo de que eso ocurre.

TENGA EN CUENTA

- El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga impuso, después de 41 sesiones, 36 meses de prisión preventiva para Raúl Prado.

- El fiscal Rodas postula que Prado utilizó el manto legal de su institución para generar operativos falsos. Estas acciones permitieron el asesinato de más de 30 personas.

- El caso tiene dos colaboradores eficaces claves. Uno aprobado por el PJ y otro en proceso.