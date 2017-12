Escritor José Carlos Yrigoyen renunció a TV Perú tras indulto a Alberto Fujimori

El escritor peruano José Carlos Yrigoyen renunció a la conducción del programa Entre libros, de TV Perú. El autor señaló que su decisión se ha dado debido al indulto a favor del ex jefe de Estado, Alberto Fujimori .



"Quiero anunciar que a partir de hoy he dejado de pertenecer al programa Entre Libros de TV Perú. Esta decisión, que he meditado largamente, está motivada por mi solidaridad con un proyecto que Hugo Coya comenzó en el canal del Estado y en el que tuvo a bien incluirme. Al dejar Hugo de ser parte de la referida institución, mi presencia en el programa no es justa ni coherente con mis ideas ni con mis principios", indicó.

Así también agregó que la gracia presidencial concedida por PPK a Alberto Fujimori se ha dado en el marco de un "canje de favores" con el que está en total desacuerdo.

"Por otro lado, tampoco puedo representar, desde el ámbito cultural, a un gobierno que libera, a través del canje de favores, a un expresidente condenado por crímenes contra la humanidad, corrupción y otros graves delitos", señaló.

Finalmente, el poeta y crítico literario agredeció a Hugo Coya y a su equipo de Entre Libros "el esfuerzo en difundir nuestra literatura y por tanto cariño. Un abrazo a todos".