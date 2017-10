Escolares peruanos ganan medalla de oro y bronce en Olimpiada de Astronomía y Astronáutica en Chile

Orgullo peruano. Jesús Cataño, ganó una medalla de oro, mientras que María Isabel Gutiérrez y Aldair Ormeño obtuvieron una medalla de bronce cada uno durante la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2017), que se realizó en la ciudad de Antofagasta, Chile.

Los estudiantes del colegio Prolog de Villa María del Triunfo enfrentaron a más de 30 estudiantes de países latinoamericanos y pasaron de forma exitosa las pruebas individuales y colectivas.

“Estuve relajado pues sabía que me había esforzado en un 100% en estudiar y practicar, esto me dio la comodidad para salir airoso en las pruebas. Me da mucha alegría traer este triunfo y seguiré esforzándome para dejar en alto el nombre del Perú”, dijo Jesús Cataño.

Jesús, María y Aldair pusieron a prueba sus conocimientos en astronomía, matemáticas, física, identificación de constelaciones entre otros temas al resolver con éxito gran cantidad de ejercicios complicados.