Una escolar de once años fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Cayetano Heredia, luego de ingerir una pastilla que provocó que convulsione y el primer diagnóstico fue de muerte cerebral. Lamentablemente, la niña falleció poco después.

Este hecho ocurrió en la mañana del lunes 29 de mayo en el colegio Tahuantinsuyo, distrito de Independencia. Inmediatamente después de ingerir clonazepam, la menor fue trasladada por auxiliares del colegio a una posta médica y luego de emergencia a hospital.

Hoy martes los padres de la escolar fueron hasta el colegio para exigir explicaciones sobre lo ocurrido, pues hay varias versiones respecto a ello.

“No sabemos qué pasó. (...) La obligaron unos alumnos del sexto grado. No sé dónde fue exactamente, si fue en el baño o en el patio, fue dentro del colegio”, declaró el padre de la escolar a América Noticias.

Asimismo, añadió que él y la mamá de su hija estaban trabajando en un taller cuando recibieron la noticia. “La maestra nos dijo que (no reaccionaba). Queremos justicia, esto puede haberle pasado a cualquiera. Es injusto lo que está pasando”, contó el papá.

Finalmente, relató que llegaron a las 11 de la mañana al hospital y su hija ya estaba en UCI. Ante lo sucedido, el padre de la menor pide las cámaras de seguridad para saber qué le ocurrió a su pequeña: “Hay testigos que dicen que habían dos niños, que uno se negó. Hay versiones que entraron niñas encapuchadas, que la agarraron, hay varias versiones. Por eso quiero ver las cámaras, quiero evidencias”, pidió.

“Cuando llegamos a Cayetano me dijeron que ella había tomado una sustancia, yo pensé que era una digestión, cuando me dijeron la sustancia ahí se puso grave y en la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral, tomó dos pastillas, una rosada y una azul”, dijo la madre a Buenos Días Perú.

Las autoridades del colegio dijeron que este es el primer caso de este tipo, algo que contradice a los padres de familia, quienes señalan que este tipo de retos ya han ocurrido antes.

Según informa Buenos Días Perú, el reto viral comenzó en México que consiste en tomar pastillas de clonazepam y ver quién se queda dormido primero.









