María Cristina Nina, alcaldesa de SJM: “El momento de la mujer es hoy”

María Cristina Nina nació y creció en San Juan de Miraflores y ahora es la máxima autoridad edil de su distrito y, además, la única mujer que dirige un municipio en Lima. Estudió Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y, tras trabajar en varios colegios de su comunidad, en 2015 se convirtió en regidora. Ahora, afronta el reto de conducir uno de los sectores más populosos de la capital.

En Lima, usted es la única alcaldesa. ¿Cómo ha asumido la dirección de San Juan de Miraflores?

Con mucha responsabilidad. Hay que reconocer que en nuestro país la participación de las mujeres en la política se ha reducido. No es una alegría saber que solamente hay una alcaldesa en Lima. Entonces, sí hay una gran responsabilidad por trabajar y dejar en alto el nombre de todas las mujeres.

Siendo educadora, ¿cómo se inició en la política? Sé que antes fue regidora.

Así es, fui la regidora más joven en la historia de mi distrito. Hubo una alcaldesa hace como 30 años, cuando yo recién nacía y hoy he tenido la oportunidad, gracias a la confianza de mis vecinos, de dirigir las riendas de SJM.

¿Cómo fue su trabajo en la gestión anterior?

Cuando me invitaron a ser regidora, llegué con grandes proyectos que, lamentablemente, fueron frustrados. En 2016 presenté la ordenanza que creaba el Consejo de Participación Juvenil, lo que tiene Lima Metropolitana, para que los mismos jóvenes participaran en las políticas públicas, pero nunca fue aprobada. Si a la cabeza no le gustaban las propuestas, estas no se daban.

¿Es ahí cuando decide postular a la alcaldía?

Como regidor no puedes tomar decisiones, a diferencia de un alcalde. Por ahí nace mi intención de participar. En mi distrito hay mucho machismo, como en toda la sociedad. Algunos decían “sería bueno que algún día nos represente una mujer” y yo siempre decía: “No es algún día, el momento de la mujer es hoy”. Tenemos las mismas oportunidades y si no las tenemos, las luchamos.

Entonces, ¿busca motivar a más mujeres para que entren a la política?

Mi trabajo está enfocado en fortalecer y empoderar a las mujeres, para que tengan mayor participación en su comunidad. Por ejemplo, en SJM, contamos con nueve mujeres en la sesión de concejo y eso es lo que estamos transmitiendo.

¿Qué estrategias aplicará para combatir la violencia contra la mujer en SJM?

Precisamente, una de nuestras primeras acciones ha sido instalar la instancia de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el distrito. Contamos con la participación de diversas entidades estatales, como los ministerios del Interior, de Salud y de la Mujer. También nos apoya la Defensoría del Pueblo, todo ello a fin de hacer una gran feria este viernes 25 de enero, para promover el respeto hacia las mujeres. Esperamos, por ejemplo, crear la primera casa de refugio para mujeres en SJM.

¿Qué mensaje les daría a las mujeres?

Tenemos que empoderarnos para dirigir y estar presentes en la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Creo que la mirada de mujer va a darle otro sentido a la política. Nosotras tenemos una visión más humana, sin dejar de lado las decisiones firmes que debe tomar una autoridad. No somos el sexo débil; por el contrario, somos tan capaces como los varones.

Respecto a su trabajo en el municipio, ¿cuáles serán las principales obras?

Tenemos un banco de proyectos que incluye la construcción de parques, pistas, veredas, muros de contención. Vamos a realizar cada una de las obras en base a la necesidad y el beneficio de la mayoría. Vamos a liberar las vías principales de la congestión vehicular... Hay mucho por hacer, ya estamos haciendo grandes esfuerzos.

TENGA EN CUENTA:

-María Cristina Nina se convirtió en alcaldesa por el partido Acción Popular. Obtuvo 77,596 votos.

-Nina señaló que uno de los grandes problemas que halló en SJM fue la acumulación de basura debido a una deuda de más de S/5 millones con la empresa que prestaba el servicio. 

-No obstante, informó que este problema ya está solucionado y que ahora establecerán los horarios para que los ciudadanos sepan cuándo y dónde dejar la basura. “Queremos darles a los vecinos un distrito limpio”, dijo.